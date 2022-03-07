Окупанти знищили пам’ятник Герою України Василю Сліпаку

Російські окупанти знищили пам‘ятник захиснику України, оперному співаку Василю Сліпаку неподалік Луганського Донецької області.

Джерело: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

фото 30 омбр

Дослівно: "Неподалік н.п Луганське Донецької області спостерігаємо неабиякий прояв вандалізму: окупанти знищили пам‘ятник захиснику України, Василю Сліпаку, всесвітньо відомому українському оперному співаку, солісту Паризької національної опери, волонтеру, учаснику Революції Гідності та бойових дій на Сході України".

"Ми не пробачимо окупанту таких низький дій, зовсім скоро кожен з них буде покараний та відчує "український мир" на власній шкірі".

Деталі: Зазначається, що пам’ятник буде відновлено, "і цілісність країни теж".

У бригаді нагадали, що Василь Сліпак ціною власного життя врятував побратимів. Українські захисники відбили атаку російських збройних формувань на смт. Луганське з боку міста Дебальцеве та перейшли у контрнаступ, посунувши противника з двох укріплених позицій на висотах поблизу с.Логвинове. 29 червня 2016 року Сліпак загинув поблизу н.п. Луганського.

Монумент був встановлений в 2019 році командуванням 30 омбр спільно з волонтерами.