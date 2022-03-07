Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти знищили пам’ятник Герою України Василю Сліпаку

Катерина ТищенкоПонеділок, 7 березня 2022, 20:34
фото 30 омбр

Російські окупанти знищили пам‘ятник захиснику України, оперному співаку Василю Сліпаку неподалік Луганського Донецької області.

Джерело: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

 
фото 30 омбр

Дослівно: "Неподалік н.п Луганське Донецької області спостерігаємо неабиякий прояв вандалізму: окупанти знищили пам‘ятник захиснику України, Василю Сліпаку, всесвітньо відомому українському оперному співаку, солісту Паризької національної опери, волонтеру, учаснику Революції Гідності та бойових дій на Сході України".

"Ми не пробачимо окупанту таких низький дій, зовсім скоро кожен з них буде покараний та відчує "український мир" на власній шкірі".

Деталі: Зазначається, що пам’ятник буде відновлено, "і цілісність країни теж".

 

У бригаді нагадали, що Василь Сліпак ціною власного життя врятував побратимів. Українські захисники відбили атаку російських збройних формувань на смт. Луганське з боку міста Дебальцеве та перейшли у контрнаступ, посунувши противника з двох укріплених позицій на висотах поблизу с.Логвинове. 29 червня 2016 року Сліпак загинув поблизу н.п. Луганського.

 

Монумент був встановлений в 2019 році командуванням 30 омбр спільно з волонтерами.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Донецька областьвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

14 березня мають працювати 10 гуманітарних коридорів

фото, відео, оновленоУ Києві снаряд влучив в 9-поверхівку і завод "Антонов", загинула людина

У Байдена побачили ознаки готовності Росії до "серйозних" переговорів з Україною

Австралія запровадила санкції проти Абрамовича і ще трьох десятків російських олігархів

відеоОборона Маріуполя: знищено бронетехніку і живу силу ворога

Загиблий в Ірпені журналіст Рено готував фільм про біженців для журналу Time

Усі новини...
Донецька область
Окупати пошкодили газопровід Донецьк-Маріуполь, люди будуть без газу – голова області
Донеччина підрахувала вбитих і поранених росіянами мирних жителів
Покровськ обстріляли касетними снарядами, це військовий злочин – штаб ООС
Останні новини
10:50
На борту ймовірно російського безпілотника, що розбився у Загребі, була вибухівка
10:50
На підтримку армії та гумдопомогу уже зібрали понад 11,8 мільярдів – НБУ
10:44
"Думаю, я у списку на знищення": у Херсоні секретарці міськради спалили будинок
10:34
фото Сайт Житомирської облради зламали і розмістили фейк про евакуацію
10:29
Російські окупанти за час війни вбили 90 дітей та зруйнували 59 закладів освіти
10:27
У Києві працює інфраструктура: відкриваються аптеки, СТО, заправки – КМДА
10:23
Японський виробник принтерів і фотоапаратів Ricoh призупинив поставки в РФ
10:22
Росіяни викрали священика ПЦУ у Бердянську
10:16
Провідний виробник промислових компресорів відмовляється від нових замовлень з РФ
10:15
відеоУ Чернігові авіаударом розбили "Політехніку", Ніжин обстріляли "Ураганами"
Усі новини...