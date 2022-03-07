Окупанти знищили пам’ятник Герою України Василю Сліпаку

Російські окупанти знищили пам‘ятник захиснику України, оперному співаку Василю Сліпаку неподалік Луганського Донецької області.

Джерело: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

фото 30 омбр

Дослівно: "Неподалік н.п Луганське Донецької області спостерігаємо неабиякий прояв вандалізму: окупанти знищили пам‘ятник захиснику України, Василю Сліпаку, всесвітньо відомому українському оперному співаку, солісту Паризької національної опери, волонтеру, учаснику Революції Гідності та бойових дій на Сході України".

Реклама:

"Ми не пробачимо окупанту таких низький дій, зовсім скоро кожен з них буде покараний та відчує "український мир" на власній шкірі".

Деталі: Зазначається, що пам’ятник буде відновлено, "і цілісність країни теж".

У бригаді нагадали, що Василь Сліпак ціною власного життя врятував побратимів. Українські захисники відбили атаку російських збройних формувань на смт. Луганське з боку міста Дебальцеве та перейшли у контрнаступ, посунувши противника з двох укріплених позицій на висотах поблизу с.Логвинове. 29 червня 2016 року Сліпак загинув поблизу н.п. Луганського.

ВІДЕО ДНЯ

Монумент був встановлений в 2019 році командуванням 30 омбр спільно з волонтерами.