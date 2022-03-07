Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через обстріл військ РФ постраждав Харківський худмузей

Понеділок, 7 березня 2022, 19:44

Харківський художній музей потребує допомоги волонтерів задля захисту експонатів.

Деталі: ХХМ на Facebook.

Дослівно: "Наш музей опинився у важких обставинах. Вибуховою хвилею вибило скло у більшості вікон… Повідомляю – експонати не пошкоджено.

Реклама:

Всі вони, що перебували у відкритому показі, перенесені у більш безпечні місця. Проте різка зміна температурно-вологісного режиму згодом негативно відіб‘ється на стані їх збереженості".

Згідно з інформацією, музей потребує допомоги волонтерів, а саме: поліетиленову плівку та фанерні щити або доски для укріплення пошкоджених вікон.

Телефони для зв'язку:
+380 (95) 714 86 17 – директорка музею Валентина Мизгіна
+380 (50) 976 16 30 – головна зберігачка фондів Віра Ярова

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Харківвійнакультура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Харків
У Харкові частина учнів навчатимуться у метро
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Останні новини
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
Усі новини...
Реклама: