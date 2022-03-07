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Через обстріл військ РФ постраждав Харківський худмузей

Понеділок, 7 березня 2022, 20:44

Харківський художній музей потребує допомоги волонтерів задля захисту експонатів.

Деталі: ХХМ на Facebook.

Дослівно: "Наш музей опинився у важких обставинах. Вибуховою хвилею вибило скло у більшості вікон… Повідомляю – експонати не пошкоджено.

Всі вони, що перебували у відкритому показі, перенесені у більш безпечні місця. Проте різка зміна температурно-вологісного режиму згодом негативно відіб‘ється на стані їх збереженості".

Згідно з інформацією, музей потребує допомоги волонтерів, а саме: поліетиленову плівку та фанерні щити або доски для укріплення пошкоджених вікон.

Телефони для зв'язку:
+380 (95) 714 86 17 – директорка музею Валентина Мизгіна
+380 (50) 976 16 30 – головна зберігачка фондів Віра Ярова

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Теми: Харківвійнакультура
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