На Миколаївщині вороги поцілили у військову частину, де спали українські захисники: є жертви

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що крилата ракета РФ Калібр влучила у військову частину, де спали українські солдати.

Джерело: відеозвернення Кіма

Пряма мова: "Засранці о 5.15 ранку атакували наше місто. Підло і цинічно, коли люди спали. Калібр крилата ракета прилетіла у 79-ту бригаду, де солдати у казармі просто спали.

За підсумками дня загинули вісім людей, вісім — зникли безвісти, 19 — поранені, дані щодо цивільних уточнюються".

Деталі: Щодо бою, Кім розповів, що українська артилерія героїчно відбила місто. Окупанти заходили із трьох напрямків.

Глава Миколаїської ОДА додав, що в окупантів була команда взяти Миколаїв за всяку ціну.

Згодом Кім додав, що в окупантів величезні проблеми з паливом, що вони охороняють по три машини. Він закликав українців не давати їм спати, щоб вони не набиралися сил.

За його словами, українська артилерія відбила дві атаки в області, після чого окупанти розгубилися і порозбігалися.