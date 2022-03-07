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На Миколаївщині вороги поцілили у військову частину, де спали українські захисники: є жертви

Альона Мазуренко Понеділок, 7 березня 2022, 19:51
На Миколаївщині вороги поцілили у військову частину, де спали українські захисники: є жертви

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що крилата ракета РФ Калібр влучила у військову частину, де спали українські солдати. 

Джерело: відеозвернення Кіма

Пряма мова: "Засранці о 5.15 ранку атакували наше місто. Підло і цинічно, коли люди спали. Калібр крилата ракета прилетіла у 79-ту бригаду, де солдати у казармі просто спали. 

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За підсумками дня загинули вісім людей, вісім — зникли безвісти, 19 — поранені, дані щодо цивільних уточнюються".

Деталі: Щодо бою, Кім розповів, що українська артилерія героїчно відбила місто. Окупанти заходили із трьох напрямків. 

Глава Миколаїської ОДА додав, що в окупантів була команда взяти Миколаїв за всяку ціну.

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Згодом Кім додав, що в окупантів величезні проблеми з паливом, що вони охороняють по три машини. Він закликав українців не давати їм спати, щоб вони не набиралися сил. 

За його словами, українська артилерія відбила дві атаки в області, після чого окупанти розгубилися і порозбігалися.  

Теми: Миколаївська областьМиколаїввійнаРосія
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