Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США наказали направити ще 500 американських військових в Європу

Понеділок, 7 березня 2022, 21:19

Міністр оборони США Ллойд Остін наказав розгорнути додаткові війська в різних частинах Європи на тлі вторгнення Росії в Україну для подальшої підтримки союзників по НАТО.

Про це повідомив журналістам у понеділок високопоставлений представник міністерства оборони США, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За словами чиновника, міністерство оборони направить загалом 500 військовослужбовців для цього нового розгортання. 

Розгортання включатиме відправку літаків-заправників KC-135 до Греції. Про яку кількість літаків ідеться, чиновник не розповів.

За його словами, у Польщі та Румунії буде розгорнути оперативний центр підтримки з повітря, а артилерійську та ремонтну роти відправлять до Німеччини.

За словами чиновника, завдяки цьому додатковому розгортанню нині у Європі перебуває близько 100 тисяч американських військовослужбовців - або на ротації, або на постійній основі.

Раніше у Пентагоні повідомили, що майже 100% російської бойової потужності, розгорнутої для торгнення, вже перебуває на території України.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Також у відомстві розповіли, що США та інші держави-члени НАТО вже відправили Україні 17 тисяч протитанкових ракет та 2 тисяч зенітних ракет Stinger.

Теми: СШАНАТОвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

14 березня мають працювати 10 гуманітарних коридорів

фото, відео, оновленоУ Києві снаряд влучив в 9-поверхівку і завод "Антонов", загинули люди

У Байдена побачили ознаки готовності Росії до "серйозних" переговорів з Україною

Австралія запровадила санкції проти Абрамовича і ще трьох десятків російських олігархів

відеоОборона Маріуполя: знищено бронетехніку і живу силу ворога

Загиблий в Ірпені журналіст Рено готував фільм про біженців для журналу Time

Усі новини...
США
Зеленського нагородили медаллю Свободи Рональда Рейгана
США можуть заборонити імпорт російської нафти без союзників у Європі - джерела
Латвія хоче розмістити у себе війська США на постійній основі
Останні новини
11:50
Вкрали навіть старовинний унітаз: окупанти розграбували музей-заповідник на Запоріжжі
11:32
Рада планується у найближчі дні – джерела
11:30
У РФ затвердили "хитру" схему, як платити за валютними боргами
11:29
РосЗМІ: продукція P&G у Росії подорожчала на 40%
11:21
Всі українські АЕС працюють – Енергоатом
11:20
відеоОкупанти всю ніч гатили по житлових кварталах та лікарнях Харківщини, є загиблі – поліція
11:19
Кулеба дорікнув Німеччині за її багаторічну політику щодо РФ, яка сприяла Кремлю
11:14
Четвертий раунд переговорів делегацій України та Росії почався
11:09
Єрмак: Ізраїль взяв на себе благородну роль посередника в пошуку миру з РФ
10:50
На борту ймовірно російського безпілотника, що розбився у Загребі, була вибухівка
Усі новини...