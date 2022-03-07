Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США наказали направити ще 500 американських військових в Європу

Понеділок, 7 березня 2022, 20:19

Міністр оборони США Ллойд Остін наказав розгорнути додаткові війська в різних частинах Європи на тлі вторгнення Росії в Україну для подальшої підтримки союзників по НАТО.

Про це повідомив журналістам у понеділок високопоставлений представник міністерства оборони США, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За словами чиновника, міністерство оборони направить загалом 500 військовослужбовців для цього нового розгортання. 

Реклама:

Розгортання включатиме відправку літаків-заправників KC-135 до Греції. Про яку кількість літаків ідеться, чиновник не розповів.

За його словами, у Польщі та Румунії буде розгорнути оперативний центр підтримки з повітря, а артилерійську та ремонтну роти відправлять до Німеччини.

За словами чиновника, завдяки цьому додатковому розгортанню нині у Європі перебуває близько 100 тисяч американських військовослужбовців - або на ротації, або на постійній основі.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у Пентагоні повідомили, що майже 100% російської бойової потужності, розгорнутої для торгнення, вже перебуває на території України.

Також у відомстві розповіли, що США та інші держави-члени НАТО вже відправили Україні 17 тисяч протитанкових ракет та 2 тисяч зенітних ракет Stinger.

Теми: СШАНАТОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
США
ТікТок-блогерка та її матір отримали довічне за вбивство двох чоловіків
США надішлють в Україну перші снаряди зі збідненим ураном – Reuters
У США побачили "помітний прогрес" контрнаступу на півдні
Останні новини
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
Усі новини...
Реклама: