США наказали направити ще 500 американських військових в Європу

Міністр оборони США Ллойд Остін наказав розгорнути додаткові війська в різних частинах Європи на тлі вторгнення Росії в Україну для подальшої підтримки союзників по НАТО.

Про це повідомив журналістам у понеділок високопоставлений представник міністерства оборони США, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За словами чиновника, міністерство оборони направить загалом 500 військовослужбовців для цього нового розгортання.

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Розгортання включатиме відправку літаків-заправників KC-135 до Греції. Про яку кількість літаків ідеться, чиновник не розповів.

За його словами, у Польщі та Румунії буде розгорнути оперативний центр підтримки з повітря, а артилерійську та ремонтну роти відправлять до Німеччини.

За словами чиновника, завдяки цьому додатковому розгортанню нині у Європі перебуває близько 100 тисяч американських військовослужбовців - або на ротації, або на постійній основі.

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Раніше у Пентагоні повідомили, що майже 100% російської бойової потужності, розгорнутої для торгнення, вже перебуває на території України.

Також у відомстві розповіли, що США та інші держави-члени НАТО вже відправили Україні 17 тисяч протитанкових ракет та 2 тисяч зенітних ракет Stinger.