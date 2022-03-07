У Житомирі й Черняхові після авіаударів РФ горять нафтобази

У Житомирі та Черняхові (Житомирська область) внаслідок двох авіаударів РФ сталися пожежі на нафтобазах.

Джерело: ДСНС

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Дослівно: "7 березня близько 20:20 внаслідок двох авіаударів сталося влучання в нафтобази у м. Житомир та смт Черняхів".

Деталі: У Житомирі виникло загорання резервуару ємністю 10 м. куб. Попередньо жертв та постраждалих немає.

У смт Черняхів сталося загорання двох напівпорожніх резервуарів, їхня ємність уточнюється. З поруч розташованих приватних житлових будинків проведено евакуацію мешканців. Попередньо жертв та постраждалих немає.