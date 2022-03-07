Винищувачі для України: конгресмени тиснуть на Байдена, аби він допоміг
Члени Конгресу США тиснуть на адміністрацію президента Джо Байдена, аби той сприяв негайній передачі винищувачів в Україну з країн НАТО і Східної Європи.
Джерело: Reuters
Деталі: Голова Комітету закордонних справ сенатор Боб Менендес написав листи держсекретарю Ентоні Блінкену і міністру оборони Ллойду Остіну, закликаючи Вашингтон зобов'язатися замінити будь-які подаровані Києву літаки модернізованими західними літаками, в тому числі за допомогою пільгового фінансування та позик, а також субсидованих цін.
Багато країн у Східній Європі використовують військові літаки російського виробництва. Передача таких літаків Україні дозволить українським пілотам одразу взятися до виконання завдань, оскільки їм не знадобиться додаткове навчання.
"Я підтримаю зусилля в Сенаті щодо впровадження заходів для компенсації нашим союзникам, які нададуть свої літаки для оборони України", – наголосив Менендес у зверненні.
Серед інших законодавців з подібними запитами були демократи Тім Райан та Марсі Каптур.
А в неділю сенатор-республіканець Роб Портман виступив на мітингу на підтримку України біля Білого дому, де закликав адміністрацію Байдена робити більше для підтримки України, зокрема, допомогти європейським країнам надати Києву винищувачі.
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Майкл МакКол, головний республіканець у комітеті Палати представників із закордонних справ, заявив у неділю під час візиту на польський кордон, що він також закликає адміністрацію Байдена сприяти передачі літаків Києву.