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Винищувачі для України: конгресмени тиснуть на Байдена, аби він допоміг

Світлана КізіловаПонеділок, 7 березня 2022, 20:32

Члени Конгресу США тиснуть на адміністрацію президента Джо Байдена, аби той сприяв негайній передачі винищувачів в Україну з країн НАТО і Східної Європи.

Джерело: Reuters

Деталі: Голова Комітету закордонних справ сенатор Боб Менендес написав листи держсекретарю Ентоні Блінкену і міністру оборони Ллойду Остіну, закликаючи Вашингтон зобов'язатися замінити будь-які подаровані Києву літаки модернізованими західними літаками, в тому числі за допомогою пільгового фінансування та позик, а також субсидованих цін.

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Багато країн у Східній Європі використовують військові літаки російського виробництва. Передача таких літаків Україні дозволить українським пілотам одразу взятися до виконання завдань, оскільки їм не знадобиться додаткове навчання.

"Я підтримаю зусилля в Сенаті щодо впровадження заходів для компенсації нашим союзникам, які нададуть свої літаки для оборони України", – наголосив Менендес у зверненні.

Серед інших законодавців з подібними запитами були демократи Тім Райан та Марсі Каптур.

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А в неділю сенатор-республіканець Роб Портман виступив на мітингу на підтримку України біля Білого дому, де закликав адміністрацію Байдена робити більше для підтримки України, зокрема, допомогти європейським країнам надати Києву винищувачі.

Майкл МакКол, головний республіканець у комітеті Палати представників із закордонних справ, заявив у неділю під час візиту на польський кордон, що він також закликає адміністрацію Байдена сприяти передачі літаків Києву.

Теми: СШАУкраїнавійнаБайден
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