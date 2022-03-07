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Над Києвом збили ворожий літак, ще один знищено в бою - Залужний

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 березня 2022, 21:33
скриншот

Протиповітряні сили оборони збили над Києвом російський літак, ще один було знищено у повітряному бою в околицях столиці.

Джерело: головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний у Facebook, радник голови МВС Антон Геращенко у Телеграм

Пряма мова: "ППО ПС ЗСУ о 20:30 збили над Києвом літак ПКС РФ (Повітряно-космічні сили -ред).

О 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак".

Додатково: Під Обуховом Київської області була також збита крилата ракета "Калібр".

Боєголовка ракети впала в полі за 5 км від Обухова і вибухнула в полі.

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Теми: війна
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