Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Над Києвом збили ворожий літак, ще один знищено в бою - Залужний

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 березня 2022, 20:33
Над Києвом збили ворожий літак, ще один знищено в бою - Залужний
скриншот

Протиповітряні сили оборони збили над Києвом російський літак, ще один було знищено у повітряному бою в околицях столиці.

Джерело: головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний у Facebook, радник голови МВС Антон Геращенко у Телеграм

Пряма мова: "ППО ПС ЗСУ о 20:30 збили над Києвом літак ПКС РФ (Повітряно-космічні сили -ред).

Реклама:

О 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак".

Додатково: Під Обуховом Київської області була також збита крилата ракета "Калібр".

ВІДЕО ДНЯ

Боєголовка ракети впала в полі за 5 км від Обухова і вибухнула в полі.

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
війна
Пірати ХХІ століття у Чорному морі. Що собою являє ЧФ Росії та що від нього чекати
На Таврійському напрямку захисники знищили ще понад пів сотні загарбників – Тарнавський
Атака дронів на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
Останні новини
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
Усі новини...
Реклама: