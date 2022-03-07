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Окупанти запускають крилаті ракети із бомбардувальників – очільник Вінниччини 

Денис КарловськийПонеділок, 7 березня 2022, 21:15
Окупанти запускають крилаті ракети із бомбардувальників – очільник Вінниччини 
ту-160. фото ілюстративне getty images

Голова Вінницької військової обласної адміністрації Сергій Борзов заявив, що 7 березня були одні з найдовших повітряних тривог, бо окупанти запускали крилаті ракети з бомбардувальників.

Джерело: пресслужба Вінницької міської ради з коментарем Борзова

Пряма мова Борзова: "Сьогодні була найдовша – тригодинна – повітряна тривога. Це пов’язано з тим, що Росія задіює важкі бомбардувальники Ту-95 і ТУ-160, які здійснюють пуск крилатих ракет саме з повітря.".

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Деталі: У другій половині доби 7 березня повітряну тривогу оголосили у Вінниці близько 14:48, а скасували – о 17:54. Тобто, загалом тривога тривала 3 години 6 хвилин.

Про подібну довгу тривалість повітряної тривоги в другій половині дня повідомляли в Києві, Білій Церкві, Василькові, Житомирі.

Очевидці в соцмережах викладали відеозаписи з крилатими ракетами, які на низькій висоті рухалися в північному напрямку.

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Довідково: Ту-95 – стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, розброблений радянськими інженерами у 1950-х роках. Його розробляли в часи Холодної війни для ураження цілей противника в тилу за будь-якої погоди та в будь-який час доби.

Ту-160 є надзвуковим стратегічним бомбардувлаьником, який перебуває на озброєнні в Росії. За оцінками деяких експертів, він є найпотужнішим надзвуковим бойовим літаком у світі. Згідно з відкритими даними, Росія має щонайменше 16 таких літаків на озброєнні.

Теми: ВінницяРосіявійнаобстріл
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