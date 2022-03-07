Проєкт рішення: ЄС відмовляється від імпорту російського газу, нафти та вугілля
Понеділок, 7 березня 2022, 21:39
Лідери Європейського союзу на саміті, що відбудеться цього тижня, домовляться про поетапну відмову ЄС від імпорту російських енергоресурсів.
Джерело: Reuters
Дослівно проєкт заяви лідерів ЄС: "Ми домовилися про поетапну відмову від імпорту російського газу, нафти та вугілля".
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Деталі: Однак така відмова буде складною для країн Єврозони, оскільки ЄС купує у Росії 45% газу, що імпортується, РФ також покриває близько третини потреб Європи у нафті, і майже половину – у вугіллі.