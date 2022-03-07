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Проєкт рішення: ЄС відмовляється від імпорту російського газу, нафти та вугілля

Світлана КізіловаПонеділок, 7 березня 2022, 22:39

Лідери Європейського союзу на саміті, що відбудеться цього тижня, домовляться про поетапну відмову ЄС від імпорту російських енергоресурсів.

Джерело: Reuters

Дослівно проєкт заяви лідерів ЄС: "Ми домовилися про поетапну відмову від імпорту російського газу, нафти та вугілля".

Деталі: Однак така відмова буде складною для країн Єврозони, оскільки ЄС купує у Росії 45% газу, що імпортується, РФ також покриває близько третини потреб Європи у нафті, і майже половину – у вугіллі.

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Теми: РосіясанкціївійнаЄС
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