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Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну

Альона Мазуренко Понеділок, 7 березня 2022, 22:08
Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну

Головне управляння розвідки Міноборони опублікувало персональну інформацію про російських пілотів, які бомблять українські міста.

Джерело: пресслужба ГУР Міноборони

Деталі: У розвідці повідомляють, що здобули список особового складу ВКС РФ, що завдає авіаударів по мирному населенню та інфраструктурі України.

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Розвідники поділилися 6-ма прізвищами окупантів та посиланнями на їхні соцмережі, тощо.

Крім того, українські захисники поділилися детальною інформацією так контактами сім'ї та родини окупантів (із детальною інформацією про російських пілот можна ознайомитися за посиланнями). 

Зокрема, за інформацією ГУР, бомблять українську землю: 

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Теми: Росіяавіавійнарозвідка
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