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Від обстрілу Миколаєва у понеділок постраждали понад 60 будинків – мер

Катерина ТищенкоПонеділок, 7 березня 2022, 23:10

Від ранкового обстрілу Миколаєва ракетною артилерією постраждали понад 60 будинків.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич під час ефіру в Facebook, передає Укрінформ

Пряма мова: "У Миколаєві від ранкового обстрілу ракетною артилерією постраждало понад 60 будинків.

Ми вивезли людей автобусами комунальними і розселили у дитсадках тих, хто цього потребував, та забезпечили всім необхідним". 

Деталі: Мер наголосив, що більшість бомб були касетними, які заборонено використовувати у світі.

"Завдання такого снаряда – розірватися в повітрі та вбити якнайбільше живої сили. Як бачимо, ці снаряди використовували не для того, щоб нас від чогось захистити, а просто, щоб нас убити", - зазначив Сєнкевич.

Міський голова додав, що на цей момент без електрики залишаються мікрорайони Тернівка, Балабанівка та частина Інгульського району.

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Що передувало: Рано вранці 7 березня по Миколаєву вдарили, за попередньою інформацією, з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Внаслідок цього виникло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості (ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект").

Теми: МиколаїввійнаРосія
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