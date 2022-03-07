Розвідка поділилася іменами російських пілотів, які бомблять Україну
Головне управляння розвідки Міноборони опублікувало персональну інформацію про російських пілотів, які бомблять українські міста.
Джерело: пресслужба ГУР Міноборони
Деталі: У розвідці повідомляють, що здобули список особового складу ВКС РФ, що завдає авіаударів по мирному населенню та інфраструктурі України.
Розвідники поділилися 6-ма прізвищами окупантів та посиланнями на їхні соцмережі, тощо.
Крім того, українські захисники поділилися детальною інформацією так контактами сім'ї та родини окупантів (із детальною інформацією про російських пілот можна ознайомитися за посиланнями).
Зокрема, за інформацією ГУР, бомблять українську землю:
- Андрєєв Павло Анатолійович
Сторінка соцмережі "ВКонтакті" https://vk.com/id210917441 (не активна)
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- Бабурін Максим Констянтинович
Сторінка соцмережі "Однокласники": https://ok.ru/profile/176200073762/ https://ok.ru/profile/98968485476
- Кучеров Юрій Анатолійович
Сторінка соцмережі "Однокласники" https://ok.ru/profile/328365035630
- Лупарьов Ігор Вячеславович
Сторінки в соцмережі "Однокласники" - https://ok.ru/profile/360961003941, "ВКонтакте" - https://vk.com/id471250786
- Нарзаєв Артем Миколайович
Сторінка соцмережі "ВКонтакті": https://vk.com/id135700557 https://vk.com/id32680190
- Таран Сергій Миколайович
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