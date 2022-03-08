Росія: спортивний канал погорів через цензуру під час трансляції матчу Бундесліги

Російський спортивний канал "Матч ТВ" перефарбував у трансляції матчів Бундесліги логотип Німецької футбольної ліги (DFL), який на знак солідарності з Україною був пофарбований у жовто-блакитний колір. На росТБ логотип був показаний у класичній червоно-чорній гамі.

Джерело: Медуза, sport1 з посиланням на Bild

Деталі: "Матч ТВ" перефарбував жовто-блакитний логотип із трансляції Бундесліги - німці розцінюють це як цензуру і готові переглянути контракт із російським каналом.

Крім того, DFL збирається направити гроші, які цього сезону отримає від Росії за трансляцію матчів, на гуманітарну допомогу Україні, йдеться про мільйон євро.

Перед днем ​​матчу DFL попереджала, що контракт із "Матч ТВ" буде збережено лише в тому випадку, якщо її власний основний телесигнал транслюватиметься без цензури.

Ось так зараз вилядає лого Бундесліги, яке вирішили цензурувати росіяни: