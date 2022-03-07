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Росія: спортивний канал погорів через цензуру під час трансляції матчу Бундесліги

Світлана КізіловаПонеділок, 7 березня 2022, 23:13

Російський спортивний канал "Матч ТВ" перефарбував у трансляції матчів Бундесліги логотип Німецької футбольної ліги (DFL), який на знак солідарності з Україною був пофарбований у жовто-блакитний колір. На росТБ логотип був показаний у класичній червоно-чорній гамі.

Джерело: Медуза, sport1 з посиланням на Bild

Деталі: "Матч ТВ" перефарбував жовто-блакитний логотип із трансляції Бундесліги - німці розцінюють це як цензуру і готові переглянути контракт із російським каналом.

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Крім того, DFL збирається направити гроші, які цього сезону отримає від Росії за трансляцію матчів, на гуманітарну допомогу Україні, йдеться про мільйон євро.

Перед днем ​​матчу DFL попереджала, що контракт із "Матч ТВ" буде збережено лише в тому випадку, якщо її власний основний телесигнал транслюватиметься без цензури.

Ось так зараз вилядає лого Бундесліги, яке вирішили цензурувати росіяни:

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Теми: цензурафутболРосіяНімеччина
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