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Путін вербує іноземних найманців для війни з Україною – Пентагон

Понеділок, 7 березня 2022, 23:33

У США підтверджують інформацію про можливе залучення РФ іноземних найманців для участі у війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю CNN заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

"У нас є докази, які заслуговують на увагу і які підтверджують цю історію, що вони (РФ) насправді намагаються завербувати іноземних бойовиків",- заявив він.

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За словами Джона Кірбі "Попри понад 150 000 (російських) військовослужбовців, військове просування вглиб України зупинено, особливо на півночі. В такій ситуації містер Путін визнав за потрібне спробувати залучити іноземних бійців для цієї його війни".

Нагадаємо, вперше про можливу участь іноземних найманців на боці РФ повідомила Wall Street Journal. За її інформацією, Росія вже організувала канал постачання бойовиків з Сирії для їхньої подальшої участі у війні проти України.

"Оцінка американської влади свідчить, що Росія, яка діє в Сирії з 2015 року, останніми днями наймає там вояк зі сподіваннями, що їхній досвід вуличних боїв дозволить взяти Київ", - розповідає видання про дані, що є в уряді США.

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Також джерела WSJ стверджують, що частина цих бойовиків вже у Росії та проходять тренування перед відправкою до України.

Теми: РосіяПутінвійна
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