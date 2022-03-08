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Повітряні сили: Знищено "крилату" ракету і три винищувачі РФ

Анастасія КалатурВівторок, 8 березня 2022, 01:05

7 березня українські війська збили три російські винищувачі, один гелікоптер і знищили "крилату" ракету.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook

Деталі: "Крилата" ракета була перехоплена ракетою, випущеною з українського винищувача. Зазначається, що мова йде про ті винищувачі, "які, за заявами російського військового керівництва, давно всі знищені".

Що стосується російських винищувачів, то один із них на Харківщині збив військовослужбовець Нацгвардії, решта два – під Києвом, збиті зенітним ракетним підрозділом та винищувачем авіації Повітряних Сил ЗСУ.

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Теми: Росіявійна
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