Повітряні сили: Знищено "крилату" ракету і три винищувачі РФ

7 березня українські війська збили три російські винищувачі, один гелікоптер і знищили "крилату" ракету.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook

Деталі: "Крилата" ракета була перехоплена ракетою, випущеною з українського винищувача. Зазначається, що мова йде про ті винищувачі, "які, за заявами російського військового керівництва, давно всі знищені".

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Що стосується російських винищувачів, то один із них на Харківщині збив військовослужбовець Нацгвардії, решта два – під Києвом, збиті зенітним ракетним підрозділом та винищувачем авіації Повітряних Сил ЗСУ.