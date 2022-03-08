Повітряні сили: Знищено "крилату" ракету і три винищувачі РФ
Вівторок, 8 березня 2022, 00:05
7 березня українські війська збили три російські винищувачі, один гелікоптер і знищили "крилату" ракету.
Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook
Деталі: "Крилата" ракета була перехоплена ракетою, випущеною з українського винищувача. Зазначається, що мова йде про ті винищувачі, "які, за заявами російського військового керівництва, давно всі знищені".
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Що стосується російських винищувачів, то один із них на Харківщині збив військовослужбовець Нацгвардії, решта два – під Києвом, збиті зенітним ракетним підрозділом та винищувачем авіації Повітряних Сил ЗСУ.