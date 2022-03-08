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Компанія-власник Pampers, Always і Fairy скорочує діяльність в Росії

Вівторок, 8 березня 2022, 00:46
Компанія-власник Pampers, Always і Fairy скорочує діяльність в Росії
ФОТО: GETTY

Американська компанія Procter & Gamble зупиняє інвестиції та рекламну діяльність в РФ – залишить тільки продаж товарів базової гігієни.

Джерело: Procter & Gamble

Дослівно: "Ми припинили всі нові капіталовкладення в Росії та зупиняємо всю медійну, рекламну діяльність. Ми значно скорочуємо наш продуктовий портфель, щоб зосередитись на основних товарах для здоров'я, гігієни та особистої гігієни, необхідних багатьом російським сім'ям, які залежать від них у своєму повсякденному житті".

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Деталі: Компанії, зокрема, належать бренди Pampers, Ariel, Tide, Lenor, Always, Tampax, Braun, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Fairy, Mr. Proper, Oral-B, Blend-a-Med, Old Spice, Safeguard.

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Нагадаємо: Велика кількість західних компаній почали відмовлятися від російського ринку, зупиняти експорт до цієї країни, закривати там свої сервіси, магазини, згортати інвестиції. Зокрема мова йде про IKEA, Jysk, Spotify, H&M, Apple тощо.

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Теми: економікаРосія
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