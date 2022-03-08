Обійшла Іран і КНДР: Росія стала найбільш "підсанкційною" країною у світі

Росія стала об’єктом понад 5530 світових санкцій і таким чином є найбільш підсанкційною країною у світі.

Джерело: Bloomberg з посиланням на дані глобальної бази даних щодо відстеження санкцій Castellum.ai

Деталі: З 22 лютого на Росію США та союзники наклали 2778 нових санкцій. Переважна більшість обмежень запроваджена проти фізосіб – 2427, порівняно з 343 санкціями проти юридичних осіб, якими зазвичай є компанії чи державні установи.

Найбільше санкцій щодо Росії запровадила Швейцарія - 568.

Співзасновник Castellum.ai Пітер П'ятецький сказав, що це фінансова ядерна війна і найбільша санкційна подія в історії, а Росія "менш ніж за два тижні перетворилася з частини світової економіки на найбільшу мету глобальних санкцій та фінансового вигнанця".

Раніше найбільше санкцій у світі було накладено на Іран – 3616 - в основному за його ядерну програму та підтримку тероризму.

Після Росії та Ірану до списку країн, що найбільш підпадають під санкції, входять Сирія, Північна Корея, Венесуела, М'янма і Куба.