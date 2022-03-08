Ворожі літаки скинули на Суми бомби, є загиблі. Артобстріл Охтирки

Суми під час війни. Фото з Telegram Живицького

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що після 23 години 7 березня ворог на Суми і район скинув авіабомби, а також обстріляв Охтирку.

Джерело: Живицький у Телеграм

Пряма мова: "Після 23 години на місто і район (Суми і Сумський – ред.) російські ворожі літаки скинули авіабомби.

Потрапляння у житлові квартали міста Суми знищило і пошкодило будинки, постраждали люди.

Є загиблі і травмовані, рятівники працюють на місцях.

Серед постраждалих – діти".

Деталі: Раніше під удар потрапили передмістя Сум, де в населених пунктах були розбомблені житлові будинки.

Також майже в центрі міста Суми на вулиці Роменській бомбовим попаданням були знищені кілька будинків.

За даними Живицього, кількість загиблих становила уже понад 10 осіб

Крім того, за повідомленням Живицького, ворожа артилерія розбомбила Охтирку теж ввечері 7 березня.

Розбиті житлові квартали та уже і так зруйновану російськими авіабомбами ТЕЦ.