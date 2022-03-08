Світовий банк затвердив понад 700 млн доларів допомоги Україні

Світовий банк затвердив додатковий пакет підтримки для України на 723 млн доларів.

Джерело: Світовий банк

Деталі: Пакет складається з додаткового кредиту на 350 млн доларів і гарантій на суму 139 млн, 134 млн грантового фінансування і 100 млн паралельного фінансування.

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Швидка виплата підтримки допоможе уряду надавати критично важливі послуги, включаючи заробітну плату працівникам лікарень, пенсії для людей похилого віку та соціальні програми для вразливих верств населення.

Уточнюється, що підтримка Світового банку була збільшена за рахунок гарантій Нідерландів та Швеції.

134 млн внесли Британія, Данія, Латвія, Литва та Ісландія до започаткованого Світовим банком трастового фонду (MDTF).

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100 млн паралельного фінансування до пакету підтримки прив’язує Японія.

Нагадаємо: 25 лютого стало відомо, що у Світовому банку розглядають варіанти негайної підтримки уряду України. Також Світовий банк зупинив усі програми співпраці з Росією та Білоруссю через вторгнення в Україну.