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Під посольством Росії у Польщі висипали машину вугілля

Ольга Глущенко Вівторок, 8 березня 2022, 02:58
Під посольством Росії у Польщі висипали машину вугілля
скриншот

У Варшаві активісти висипали машину вугілля перед головними воротами посольства Росії у Польщі.

Джерело: активіст Гедріус Сакалаускас у Facebook, Укрінформ

Деталі: Акція мала на меті привернути увагу до російської агресії проти України та вимагати від Заходу відмовитися від купівлі вугілля та інших енергоносіїв з РФ.

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Учасники акції під’їхали вантажівкою до головних воріт посольства і попри протести поліції вивантажили вугілля.

Інші активісти встромили у насип плакати польською і російською мовами з написом: "російське вугілля, йди нах@й".

На запитання поліцейського, навіщо вони це зробили, один з активістів заявив, що вони виконали замовлення з доставки за цією адресою і можуть надати квитанцію про виконану роботу.

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Теми: ПольщаРосіявійна
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