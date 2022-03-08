Під посольством Росії у Польщі висипали машину вугілля

У Варшаві активісти висипали машину вугілля перед головними воротами посольства Росії у Польщі.

Джерело: активіст Гедріус Сакалаускас у Facebook, Укрінформ

Деталі: Акція мала на меті привернути увагу до російської агресії проти України та вимагати від Заходу відмовитися від купівлі вугілля та інших енергоносіїв з РФ.

Учасники акції під’їхали вантажівкою до головних воріт посольства і попри протести поліції вивантажили вугілля.

Інші активісти встромили у насип плакати польською і російською мовами з написом: "російське вугілля, йди нах@й".

На запитання поліцейського, навіщо вони це зробили, один з активістів заявив, що вони виконали замовлення з доставки за цією адресою і можуть надати квитанцію про виконану роботу.