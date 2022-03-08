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У Навального кличуть російських жінок виходити на мітинги 8 березня

Анастасія КалатурВівторок, 8 березня 2022, 03:24

У російського опозиціонера Олексія Навального закликали жінок виходити у своїх містах в РФ на антивоєнні акції 8 березня.

Джерело: відеозвернення речниці Навального Кіри Ярмиш

Дослівно: "У ці самі хвилини, коли я записую це відео, і в ті коли ви його подивіться, хтось помиратиме, прямо в цей момент. Тому я хочу звернутися до жінок – не тому, що це наша священна роль – нести мир, а тому, що ми дуже добре знаємо, яку ціну ми платимо за це війну. Поки чоловіки воюють, ми не зникаємо, нас не ставлять на паузу".

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Деталі: Ярмиш  впевнена, що в Росії нема жодної жінки, яка б раділа цій війні, знаючи, що там може загинути хтось з її близьких.

За її словами, президенту РФ Володимиру Путіну "плювати на будь-яке людське життя – російське чи українське, його цікавлять лише його гроші та влада", а військові – "гарматне м'ясо, витратний варіант, буквально, худоба, яку він жене на забій, щоб можна було якнайдовше сидіти на мішку з грошима і попивати вино у своєму палаці з краєвидом на захід сонця".

Акції плануються на 14:00.

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Теми: НавальнийРосіяакціївійна
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