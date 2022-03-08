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Мер Бучі розповів про жахливу ситуацію в місті

Анастасія КалатурВівторок, 8 березня 2022, 05:30

Росіяни не дають мешканцям Бучі виходити з помешкань, прострілюють вулиці.

Джерело: мер Бучі Анатолій Федорук на телеканалі "Рада"

Пряма мова: "Були спроби наших Збройних сил… коли фактично витіснили російські війська, але через добу вони знову зайшли, і навпаки ще окопалися. Контролюють усі основні магістралі, вулиці в нашому регіоні, і прострілюють їх.

Не дають мешканцям невеличкий період, коли гармати не гримлять і обстрілів немає, виходити з помешкань".

Деталі: Федорук сказав, що собаки фактично розтягують тіла загиблих.

Зазначається, що Буча "в заручниках в окупантів".

Теми: Київська областьвійна
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