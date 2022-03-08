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Українців закликають не писати в соцмережі про час і місце вибухів

Ольга Глущенко Вівторок, 8 березня 2022, 05:36
Українців закликають не писати в соцмережі про час і місце вибухів
фото: Getty Images

Українців закликають не розповсюджувати інформацію про нічні вибухи, адже це може видати позиції ЗСУ і локації систем ППО ворогу.

Джерело: Управління державної охорони України у Facebook

Дослівно: "Вночі після вибухів утримайтесь, будь ласка, від панічного розповсюдження різноманітними месенджерами та соціальними мережами інформації про те де, коли і що ви чули чи чуєте".

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"Звертаємо вашу увагу, що поки ви чуєте роботу ППО, дороги, будинки і мости будуть цілими".

Деталі: В УДО пояснюють, що розповсюджуючи інформацію про вибухи, українці можуть у такий спосіб опосередковано інформувати ворога про позиції українських військовослужбовців та локації систем ППО.

Теми: війна
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