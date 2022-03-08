З початку війни транспортна інфраструктура України зазнала збитків на $10 млрд

Транспортна інфраструктура України понесла збитки на мільярди гривень внаслідок розв’язання війни Росією.

Джерело: міністр інфраструктури Олександр Кубраков, цитує Укрінформ

Деталі: На відновлення найбільших об’єктів знадобиться один-два роки.

На кінець минулого тижня для виключно транспортної інфраструктури (дороги, мости, залізниця, обладнання, аеропорти) збитки перевищили 10 млрд доларів.

За словами Кубракова, у її відновленні Україна покладатиметься на допомогу світу: "Звичайно, що це трагедія не наша, ця війна не наша – Україна захищає інтереси всього цивілізованого світу, ми так само будемо відновлювати цю країну не самостійно".

Міністр вважає, що більшість об’єктів вдасться відновити за рік, найскладніші та найбільші комплекси – за два.

"Ми точно переможемо і точно все відбудуємо", – підсумував Кубраков.