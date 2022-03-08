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Мелітополь: Телевишку контролюють росіяни, під сотню будинків зруйновано

Анастасія КалатурВівторок, 8 березня 2022, 06:45

У Мелітополі блокується мобільний зв’язок та інтернет, а телевишка та радіо підконтрольні  окупантам.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу "Рада"

Деталі: За словами Федорова, все, що в Мелітополі наразі мовиться як по радіо, так і по телебаченню він би ставив під сумнів.

Також Федоров розповів, що понад 90 будинків в Мелітополі зруйновані в результаті обстрілів і боїв.

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Теми: Мелітопольвійна
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