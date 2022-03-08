Уряд дозволив укладати шлюби з військовослужбовцями за їх відсутності

Кабінет міністрів спростив укладення шлюбів із військовослужбовцями за їхньої відсутності під час реєстрації шляхом подання заяви, засвідченої керівником.

Джерело постанова КМУ від 7 березня 2022 року №213 – "Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах військового стану"

Деталі: Постанова передбачає, що на період воєнного стану відділи державної реєстрації актів цивільного стану можуть реєструвати шлюби без особистої присутності нареченого (нареченої), якщо він (вона) є:

військовослужбовцем Збройних сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Національної гвардії, іншого утвореного відповідно до законів України військового формування,

поліцейським,

особою рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби,

особою начальницького складу Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки,

працівником закладу охорони здоров'я, .

Такий наречений (наречена) подає заяву про державну реєстрацію шлюбу безпосередньому командиру (керівнику), який засвідчує справжність підпису на заяві та забезпечує її передачу до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Така заява одночасно є підтвердженням згоди на шлюб.

Заява задіяної у війні особи має містити відомості про нього та про особу, з якою він (вона) бажає зареєструвати шлюб: прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, громадянство. У разі зміни прізвища – відомості про обране прізвище.

Акт про укладання шлюбу також можуть складати командири наречених та керівники закладів охорони здоров’я, у яких перебувають або працюють під час війни наречені. Вони скріплюються печаткою відповідного органу чи установи (військового формування чи лікарні).

Тоді акт про шлюб може складатися без особистої присутності одного чи обох наречених з використанням доступних засобів відеозв’язку з тим із наречених, хто відсутній, або з обома відсутніми нареченими.

Акт має містити відомості про дату та місце його складання, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дату народження обох наречених, їхнє громадянство, а у разі обрання прізвища одного із них або приєднання до свого прізвища прізвища іншого — також відомості про обране прізвище.

Тоді акт надсилається до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану для складання актового запису про шлюб у паперовій формі та внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

У разі відсутності доступу до реєстру перевірка відомостей реєстру про акти цивільного стану не проводиться.

Відомості, відсутні в актовому записі про шлюб, можуть бути внесені до нього після припинення чи скасування воєнного стану у визначеному законодавством порядку.

Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до дня припинення чи скасування воєнного стану.

Акти, які складені з 24 лютого 2022 року до набрання чинності цією постановою та не містять усі передбачені цією постановою відомості (крім прізвища, власного імені та по батькові, дати народження обох наречених), вважаються дійсними для проведення державної реєстрації шлюбу у визначеному цією постановою порядку.