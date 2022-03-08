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Більше 1,7 млн біженців виїхали з України, з них більше мільйона — до Польщі

Анастасія КалатурВівторок, 8 березня 2022, 06:55
Більше 1,7 млн біженців виїхали з України, з них більше мільйона — до Польщі
ФОТО: GETTY

Станом на 8 березня 1 735 068  людей виїхали з України з моменту російського вторгнення 24 лютого.

Джерело: дані Агентства ООН у справах біженців

Деталі: Найбільше - 1 027 603 людини – перебралися до Польщі. 180 163 – до Угорщини, а 128 169 – до Словаччини.

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82 762 людини виїхали до Молдови, 78 977 - до Румунії.

53,3 тисячі осіб поїхали до Росії.

Найменше – 406 осіб – перетнули кордон з Білоруссю.

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Як зазначається, 183 688 осіб поїхали до інших європейських країн.

Теми: війна
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