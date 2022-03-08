Більше 1,7 млн біженців виїхали з України, з них більше мільйона — до Польщі
Вівторок, 8 березня 2022, 07:55
Станом на 8 березня 1 735 068 людей виїхали з України з моменту російського вторгнення 24 лютого.
Джерело: дані Агентства ООН у справах біженців
Деталі: Найбільше - 1 027 603 людини – перебралися до Польщі. 180 163 – до Угорщини, а 128 169 – до Словаччини.
82 762 людини виїхали до Молдови, 78 977 - до Румунії.
53,3 тисячі осіб поїхали до Росії.
Найменше – 406 осіб – перетнули кордон з Білоруссю.
Як зазначається, 183 688 осіб поїхали до інших європейських країн.
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