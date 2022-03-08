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Син та внук Софії Ротару намагалися втекти до Молдови – джерело

"Українська правда"Вівторок, 8 березня 2022, 08:41
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Учора, 7 березня, на ділянці україно-молдовського кордону в Могилів-Подільському затримали групу із 9 осіб, які намагалися незаконного перетнути державний кордон України.

Джерело: співрозмовник УП у прикордонній службі                                

Деталі: Серед затриманих - 8 громадян України призовного віку та "поводир" - громадянин Молдови на човні намагалися переправитися до сусідньої країни.

Всіх осіб затримано, чоловіки намагалися втекти з країни, щоб не захищати її.

Серед затриманих син та внук співачки Софії Ротару Руслан та Анатолій Євдокименки.

 
 

Нагадаємо: Раніше Ротару заявляла, що вона в Києві молиться за мир в Україні

Теми: війнаМолдова
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