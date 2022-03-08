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Росіяни не змогли захопити Ізюм, але привели місто до гуманітарної катастрофи

Олена РощінаВівторок, 8 березня 2022, 08:18

Спроба російських військових захопити місто Ізюм у Харківській області вночі провалилася, але мости підірвано, а місцеві жителі потребують термінової гуманітарної допомоги. 

Джерело: кореспондентка ТБ Ірина Гнатюк із Харкова з посиланням на заступника міського голови Ізюма Володимира Мацокіна, з яким вдалося лише переписатися

Пряма мова журналістки: "Опівночі військові РФ зайшли на лівий берег Дінця, це поряд з Ізюмом. Мости підірвані. Поки що іншої інформації ми не маємо, бо зв'язок втрачено. В Ізюмі дуже поганий зв'язок

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За даними Генштабу на опівніч, противник зазнав втрат при спробі захопити місто Ізюм, окупант відійшов. Але вони там вчинили мародерство".

Деталі:  Можливості виїхати з Ізюму організовано немає, бо мости зруйновані. 

За словами журналістки, Мацокін порівняв Ізюм із Хатинню (село в БІлорусі, що стало одним із символів знищення цивільного населення під час Другої світової війни – ред.).

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Пряма мова: "Місто вщент зруйноване, люди не можуть отримати навіть гуманітарну допомогу. Тому місцеві дуже просять  організувати зелені коридори, щоб можна було отримали гуманітарну цю допомогу. 

Люди вже який день сидять у підвалах, в укриттях, їжа закінчується, медикаменти закінчуються, води, світла, електроенергії там немає зараз – і відновити немає можливості".

Теми: Харківська областьвійна
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