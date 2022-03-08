О 10 ранку має відкритися гуманітарний коридор з міста Суми

У вівторок 8 березня має запрацювати гуманітарний коридор для міста Суми, проте російський окупант може вдатися до провокацій.

Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу

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Деталі: Міністр наголосила, що "зелений коридор" офіційно погоджений міністерством оборони Росії у відповідному листі до Міжнародного комітету Червого Хреста в Росії.

Пряма мова: "Тобто документальне підтвердження має і Червоний Хрест, і ми – як сторона, з якою погоджувалось відкриття гуманітарного коридору.

Маршрут для гуманітарного коридору один для евакуації людей: Суми, Голубівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувались.

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Ми вже маємо інформацію про те, що російська сторона запланувала зрив роботи цього гуманітарних коридорів. Готуються маніпуляції з маршрутом, щоб змусити людей поїхати іншим шляхом - не погодженим і не безпечним.

Закликаємо російську сторону не вдаватися до маніпулятивних дій і виконати обіцянку, яка зафіксована документально.

Йдеться про евакуацію з міста Суми до міста Полтава цивільних мешканців, в тому числі іноземних студентів. Зокрема, громадян Республіки Індія та Китайської народної республіки".

Деталі: Також йдеться про доставку гуманітарним коридором до міста суми відповідних гуманітарних вантажів. Зокрема, продуктів харчування, ліків.

Верещук наголосила, що українська сторона повністю готова забезпечити увесь шлях за погодженим маршрутом. Домовлено про початок режиму тиші за маршрутом о 9-й годині за київським часом. Українська сторона вже оголосила режим тиші.

Часові рамки роботи гуманітарного коридору – з 9-ї ранку до 21-ї години.

По усьому маршруту мають бути прибрані будь-які перепони для руху відповідних колон – як з людьми, що виїжджають з міста Суми, так і з гуманітарними вантажами, які доставляються у місто Суми. Колона з гуманітарними вантажами рухатиметься до міста Суми за маршрутом: Лохвиця, Андріяшівка, Ромни, Недригайлів, Суми.

Пряма мова: "Реальне припинення вогню в рамках маршруту гуманітарного коридору стане основою для оповіщення населення про можливість евакуюватися.

Домовлено, що о 10-й годині ранку перша колона має розпочати рух з міста Суми.

Також услід за колоною рухатиметься цивільне населення на власному автотранспорті".

Додатково: Так само українська сторона надіслала російській та Червоному Хресту розроблені маршрути для гуманітарних коридорів: Волноваха – Запоріжжя, Маріуполь – Запоріжжя, Київ та Київська область у напрямку Західної України, а також Харків та Харківська область у напрямку Західної України.

Росію закликають невідкладно погодити вказані маршрути і забезпечити сталий режим припинення вогню за цими маршрутами.