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Внаслідок ракетного удару РФ по Харкову знищене консульство Албанії

"Європейська правда"Вівторок, 8 березня 2022, 09:51

У неділю ввечері російські ракети знищили почесне консульство Албанії в українському місті Харкові.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Консульство оприлюднило повідомлення про напад, підтвердивши, що його персонал у безпеці та обійшлося без жертв.

МЗС Албанії засудило напад.

Раніше Росія додала Албанію до свого "списку ворогів" разом із Чорногорією та Північною Македонією. Москва звинувачує три країни в діях проти Кремля.

У список також входять ЄС, США, а також Велика Британія, Канада, Австралія, Японія, Швейцарія та Нова Зеландія.

27 лютого Албанія приєдналася до ЄС у введенні санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

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Нагадаємо, 1 березня внаслідок ракетного удару військ РФ по площі Свободи у Харкові постраждало у тому числі приміщення консульства Словенії.

Теми: ХарківАлбаніявійнаРосія
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