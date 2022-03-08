Внаслідок ракетного удару РФ по Харкову знищене консульство Албанії

У неділю ввечері російські ракети знищили почесне консульство Албанії в українському місті Харкові.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Консульство оприлюднило повідомлення про напад, підтвердивши, що його персонал у безпеці та обійшлося без жертв.

МЗС Албанії засудило напад.

Раніше Росія додала Албанію до свого "списку ворогів" разом із Чорногорією та Північною Македонією. Москва звинувачує три країни в діях проти Кремля.

У список також входять ЄС, США, а також Велика Британія, Канада, Австралія, Японія, Швейцарія та Нова Зеландія.

27 лютого Албанія приєдналася до ЄС у введенні санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 1 березня внаслідок ракетного удару військ РФ по площі Свободи у Харкові постраждало у тому числі приміщення консульства Словенії.