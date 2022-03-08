Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Внаслідок ракетного удару РФ по Харкову знищене консульство Албанії

"Європейська правда"Вівторок, 8 березня 2022, 08:51

У неділю ввечері російські ракети знищили почесне консульство Албанії в українському місті Харкові.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Консульство оприлюднило повідомлення про напад, підтвердивши, що його персонал у безпеці та обійшлося без жертв.

Реклама:

МЗС Албанії засудило напад.

Раніше Росія додала Албанію до свого "списку ворогів" разом із Чорногорією та Північною Македонією. Москва звинувачує три країни в діях проти Кремля.

У список також входять ЄС, США, а також Велика Британія, Канада, Австралія, Японія, Швейцарія та Нова Зеландія.

ВІДЕО ДНЯ

27 лютого Албанія приєдналася до ЄС у введенні санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 1 березня внаслідок ракетного удару військ РФ по площі Свободи у Харкові постраждало у тому числі приміщення консульства Словенії.

Теми: ХарківАлбаніявійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Харків
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Неподалік Харкова зафіксували "Шахеди", спрацювала ППО
Останні новини
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
Усі новини...
Реклама: