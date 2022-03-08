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Ворог поставив техніку у дворах будинків і прикривається мирними українцями як живим щитом

Валентина Романенко, Євген РуденкоВівторок, 8 березня 2022, 10:13

У дворах житлових будинків на всіх тимчасово окупованих територіях, де концентруються війська Російської Федерації, є ворожа техніка: росіяни прикриваються мирними людьми як живим щитом.

Джерело: радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в спільному ефірі телеканалів

Пряма мова: "В усіх дворах знаходиться російська техніка. Вони стоять спеціально у дворах, щоб ми не мали можливості зараз їх вибити з цих територій. Тому що вони розуміють, що ми не стрілятимемо по мирних будинках, цивільних об'єктах, по людях.

І в цьому й є весь цинізм ситуації. Наша велика проблема – чому ми не можемо багато чого зробити, тому що техніка Російської Федерації стоїть безпосередньо у дворах будинків, і вони прикриваються людьми як живим щитом.

Деталі: Звертаючись до українців на тимчасово окупованих територіях, Денисенко закликав їх не вірити заявам росіян про організацію гуманітарних коридорів.

Якщо росіяни пропонують "зелені коридори", - це означає, що людей планують вивезти до Російської Федерації – у кращому разі, а в найгіршому – хочуть використати живим щитом, щоб українські війська не могли стріляти.

Денисенко зазначив: українська сторона все ще сподівається, що Росія може дати добро на гуманітарні коридори з Маріуполя. Але з кожною хвилиною в це віриться все менше. Протягом останніх днів росіяни тричі обіцяли і двічі зірвали ці домовленості.

Пряма мова: "Є діти, жінки, поранені, хворі люди. Але росіяни кажуть, що їх гуманітарні кордиори тільки в Росію чи Білорусь. Це - стати їх заручниками і жертвами російської пропаганди".

Теми: війна
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