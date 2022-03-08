Україна розриває на Паралімпіаді: дев’ять медалей за день
Вівторок, 8 березня 2022, 10:30
Україна виграла одразу дев'ять медалей за четвертий день Паралімпіади-2022: два "золота, чотири "срібла" та три "бронзи".
Джерело: Суспільне у Telegram
Деталі: Усього в України 17 медалей за підсумками чотирьох днів Паралімпіади — 6"золота", 7 "срібла", 4 "бронзи".
Це дозволяє Україні залишатися на другому місці в медальному заліку.
Що передувало: У перший день Паралімпіади українські спортсмени здобули одразу сім медалей. Усі нагороди були виграні в одній дисципліні – парабіатлон.
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