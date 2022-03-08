У Миколаїв прийшло підкріплення ЗСУ, готуються до наступу – ОДА
Вівторок, 8 березня 2022, 10:21
У місто Миколаїв прийшло підкріплення Збройних сил із технікою і сили готуються до наступу на російські війська, повідомив голова обласної адміністрації Віталій Кім.
Джерело: Кім у Telegram
Пряма мова Кіма: "Цієї ночі було мало обстрілів, знаємо, що ворог виснажений. А ось ми отримали підкріплення, до нас зайшли хлопці з технікою.
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Ми готуємо наступ. Ми чесні, ми попереджаємо – ми прийдемо і вас розвалимо. Тож чекайте, я скоро до вас прийду. І звільнятимемо Миколаївщину саме з 8 березня".