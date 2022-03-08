Зеленський: Я готовий до діалогу, але не до капітуляції

Президент України Володимир Зеленський знову закликав президента Росії Володимира Путіна до діалогу, він згоден шукати компроміси, зокрема щодо НАТО, але не збирається капітулювати.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу ABC News

Деталі: На запитання, чи готова Україна піти на вимоги Росії для завершення війни, – змінити Конституцію і відмовитися від вступу до НАТО; визнати Крим російським;, а так звані "ЛНР"/"ДНР" незалежними, – Зеленський сказав, що не піде на капітуляцію.

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Пряма мова: "Насамперед я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції. Бо це не про мене, це про людей, які обрали мене.

Щодо НАТО – я охолов до цього питання після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове прийняти Україну. Альянс боїться суперечливих речей та конфронтації з РФ".

Деталі: Зеленський зазначив, що Україна не хоче бути країною, яка "просить щось навколішки".

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"Ми не збираємося бути такою країною і я не хочу бути таким президентом", – додав він.

Пряма мова: "Я говорю про гарантії безпеки. Я гадаю, що пункти про тимчасово окуповані території і невизнані республіки, які не визнані ніким, крім РФ… ми можемо обговорити і знайти компроміс, як ці території будуть жити.

Мені важливо, як на цих територіях будуть жити люди, які хочуть бути частиною України. Хто в Україні скаже, що вони хочуть їх прийняти? Питання складніше, ніж визнання.

Це ще один ультиматум. Але ми не готові приймати ультиматуми. Що потрібно: Путін має почати говорити, розпочати діалог, замість того, щоб жити в інформаційній бульбашці. Я гадаю, це те, де він перебуває, – і він не знає реальну ситуацію".