Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Я готовий до діалогу, але не до капітуляції

Олена РощінаВівторок, 8 березня 2022, 10:24
Зеленський: Я готовий до діалогу, але не до капітуляції
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський знову закликав президента Росії Володимира Путіна до діалогу, він згоден шукати компроміси, зокрема щодо НАТО, але не збирається капітулювати.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу ABC News

Деталі: На запитання, чи готова Україна піти на вимоги Росії для завершення війни, – змінити Конституцію і відмовитися від вступу до НАТО; визнати Крим російським;, а так звані "ЛНР"/"ДНР" незалежними, – Зеленський сказав, що не піде на капітуляцію. 

Реклама:

Пряма мова: "Насамперед я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції. Бо це не про мене, це про людей, які обрали мене. 

Щодо НАТО – я охолов до цього питання після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове прийняти Україну. Альянс боїться суперечливих речей та конфронтації з РФ".

Деталі: Зеленський зазначив, що Україна не хоче бути країною, яка "просить щось навколішки". 

ВІДЕО ДНЯ

"Ми не збираємося бути такою країною і я не хочу бути таким президентом", – додав він.

Пряма мова: "Я говорю про гарантії безпеки. Я гадаю, що пункти про тимчасово окуповані території і невизнані республіки, які не визнані ніким, крім РФ… ми можемо обговорити і знайти компроміс, як ці території будуть жити.

Мені важливо, як на цих територіях будуть жити люди, які хочуть бути частиною України. Хто в Україні скаже, що вони хочуть їх прийняти? Питання складніше, ніж визнання.

Це ще один ультиматум. Але ми не готові приймати ультиматуми. Що потрібно: Путін має почати говорити, розпочати діалог, замість того, щоб жити в інформаційній бульбашці. Я гадаю, це те, де він перебуває, – і він не знає реальну ситуацію".

Теми: ЗеленськийПутінвійнаНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Зеленський
В ООН "майже підтвердили" приїзд Зеленського на засідання Ради безпеки у вересні
Зеленський говорив із правоохоронцями про тих, хто послаблює Україну зсередини
Лише про фронт: Зеленський провів нову Ставку
Останні новини
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
Усі новини...
Реклама: