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Зеленський: Я готовий до діалогу, але не до капітуляції

Олена РощінаВівторок, 8 березня 2022, 11:24
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський знову закликав президента Росії Володимира Путіна до діалогу, він згоден шукати компроміси, зокрема щодо НАТО, але не збирається капітулювати.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу ABC News

Деталі: На запитання, чи готова Україна піти на вимоги Росії для завершення війни, – змінити Конституцію і відмовитися від вступу до НАТО; визнати Крим російським;, а так звані "ЛНР"/"ДНР" незалежними, – Зеленський сказав, що не піде на капітуляцію. 

Пряма мова: "Насамперед я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції. Бо це не про мене, це про людей, які обрали мене. 

Щодо НАТО – я охолов до цього питання після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове прийняти Україну. Альянс боїться суперечливих речей та конфронтації з РФ".

Деталі: Зеленський зазначив, що Україна не хоче бути країною, яка "просить щось навколішки". 

"Ми не збираємося бути такою країною і я не хочу бути таким президентом", – додав він.

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Пряма мова: "Я говорю про гарантії безпеки. Я гадаю, що пункти про тимчасово окуповані території і невизнані республіки, які не визнані ніким, крім РФ… ми можемо обговорити і знайти компроміс, як ці території будуть жити.

Мені важливо, як на цих територіях будуть жити люди, які хочуть бути частиною України. Хто в Україні скаже, що вони хочуть їх прийняти? Питання складніше, ніж визнання.

Це ще один ультиматум. Але ми не готові приймати ультиматуми. Що потрібно: Путін має почати говорити, розпочати діалог, замість того, щоб жити в інформаційній бульбашці. Я гадаю, це те, де він перебуває, – і він не знає реальну ситуацію".

Теми: ЗеленськийПутінвійнаНАТО
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