Нічне бомбардування Сум: відомо про 21 загиблого, з них - дві дитини

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом авіаудару російських окупантів по Сумах, внаслідок якого загинули 19 мирних жителів та 2 дітей.

Джерело: Сумська обласна прокуратура

Деталі: Попередньо в ході проведення огляду за місцем авіаудару станом на 7 ранку (8 березня ред.) виявлено трупи 21 осіб, серед яких 2 дитини. Кількість постраждалих встановлюється.

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, порушуючи правила ведення війни, 7 березня 2022 року близко 22.35 год здійснили авіаудар по житловому сектру вул. Романська та вул. Спартака м. Суми.

У результаті бомбардування повністю знищено будинок №27 вул. Роменська, частково зруйновано буд. 29, 29/1, 33 вул. Роменська, буд. №18,16,14,10,8,6,4,2,9,7,5,3,1/1 вул. Спартака.