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Нічне бомбардування Сум: відомо про 21 загиблого, з них - дві дитини

Валентина РоманенкоВівторок, 8 березня 2022, 10:37
Нічне бомбардування Сум: відомо про 21 загиблого, з них - дві дитини

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом авіаудару російських окупантів по Сумах, внаслідок якого загинули 19 мирних жителів та 2 дітей.

Джерело: Сумська обласна прокуратура

Деталі: Попередньо в ході проведення огляду за місцем авіаудару станом на 7 ранку (8 березня ред.) виявлено трупи 21 осіб, серед яких 2 дитини. Кількість постраждалих встановлюється.

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За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, порушуючи правила ведення війни, 7 березня 2022 року близко 22.35 год здійснили авіаудар по житловому сектру вул. Романська та вул. Спартака м. Суми.

У результаті бомбардування повністю знищено будинок №27 вул. Роменська, частково зруйновано буд. 29, 29/1, 33 вул. Роменська, буд. №18,16,14,10,8,6,4,2,9,7,5,3,1/1 вул. Спартака.

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Теми: Сумивійна
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