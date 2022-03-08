Київщина: ворог веде вогонь по будинках і цивільному населенню

Станом на ранок 8 березня окупанти перешкоджають проведенню евакуації мирного населення на Київщині.

Джерело: Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в Telegram

Деталі: Ведеться вогонь по житлових будинках та цивільному населенню. Таким чином загарбник перешкоджає евакуації населення. Протягом доби з Ірпеня вдалося вивезти тих, хто зміг самостійно дістатися до місця збору. Зараз у районі готуються до масштабної евакуації людей та доставки гуманітарної допомоги. Для цього потрібен режим тиші.

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Так само повідомляється, що в Ірпені, Макарові, Гостомелі вночі велися бої. Росіяни розташували техніку вздовж Бучі, Михайлівської-Рубежівки.

Пряма мова: "Вишгородський район. Північ району залишається окупований ворогом. Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи.

Йде постійне перегрупування сил загарбника. До району надходить гуманітарна медична та продуктова допомога. Але загарбник не дає можливості допомогти окупованим громадам.

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Людям, які самостійно виходять з окупованої території, надається допомога та організовується евакуація з району".

Деталі: У Бориспільському районі комунальні служби та об’єкти інфраструктури працюють у штатному режимі. Укріплюються кордони району та блокпости на дорогах. Сили оборони приведені в підвищену боєготовність. Ударів не зафіксовано.

У Фастівському районі всі об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичайному режимі. Ситуація стабільна та контрольована.

У Білоцерківському районі комунальні служби працюють у посиленому режимі. Населені пункти забезпечено постачанням електроенергії, газу та води. В районі активізувався волонтерський рух для надання допомоги військовим та населенню. Проводиться організація надання гуманітарної допомоги населенню.

В Обухівському районі йдуть роботи з відновлення інфраструктури та надання необхідної допомоги населенню. Авіаударів не зафіксовано. Укріплюються блокпости.

Так само голова ОДА інформує, що в селах Мокрець та Заворичі Калитянської громади відсутній зв’язок. Електропостачання частково вдалося відновити. У цих населених пунктах спостерігається активне пересування ворога.

У селі Русанів Великодимерської громади є зруйновані приватні житлові будинки. Наразі вдалося відновити газопостачання. Електро-, водопостачання, опалення та зв’язок поки відсутні.

У селі Заворичі внаслідок артобстрілів згорів місцевий храм та декілька приватних будинків.

У селі Перемога частково зруйновані місцевий храм, будинок священика та стаціонарний будинок для самотніх людей. Спостерігається наявність ворожої техніки.

У селі Лукаші відсутнє водопостачання.