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Росія знову зриває обстрілами евакуацію з Маріуполя – Азов

Роман ПетренкоВівторок, 8 березня 2022, 10:46
Росія знову зриває обстрілами евакуацію з Маріуполя – Азов
ЕВАКУАЦІЯ З МАРІУПОЛЯ. ФОТО З FACEBOOK ПАВЛА КИРИЛЕНКА

Росіяни розпочали атаку на Маріуполь, не випускаючи людей з міста, повідомляє полк "Азов".

Джерело: полк Азов безпосередньо з Маріуполя

Дослівно: "Спеціально для евакуації мирних мешканців Маріуполя по єдиному маршруту, оборонцями міста було вжито ряд заходів: розчищення дороги від мін,знято інженерні загородження та інше.

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Просто зараз, не випускаючи маріупольців з міста, ворог розпочав атаку на Маріуполь саме в цьому напрямку".

Нагадаємо: Оточеним ворогом Сумам надали "зелений коридор", розпочався перший етап евакуації.

Теми: МаріупольевакуаціявійнаРосія
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