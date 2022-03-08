Росія знову зриває обстрілами евакуацію з Маріуполя – Азов

ЕВАКУАЦІЯ З МАРІУПОЛЯ. ФОТО З FACEBOOK ПАВЛА КИРИЛЕНКА

Росіяни розпочали атаку на Маріуполь, не випускаючи людей з міста, повідомляє полк "Азов".

Джерело: полк Азов безпосередньо з Маріуполя

Дослівно: "Спеціально для евакуації мирних мешканців Маріуполя по єдиному маршруту, оборонцями міста було вжито ряд заходів: розчищення дороги від мін,знято інженерні загородження та інше.

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Просто зараз, не випускаючи маріупольців з міста, ворог розпочав атаку на Маріуполь саме в цьому напрямку".

Нагадаємо: Оточеним ворогом Сумам надали "зелений коридор", розпочався перший етап евакуації.