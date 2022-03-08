Зеленський про звірства окупантів: Почуй мене, світе. Від зневоднення у 2022 році померла дитина!

Президент Володмир Зеленський закликав світ усвідомити масштаби нелюдських дій російських окупантів, який продовжує порушувти правила ведення війни.

Джерело: звернення Зеленського від 8 березня

Пряма мова: "Окупанти свідомо відключають звʼязок. Свідомо блокують підвезення їжі, постачання води. Відключають електрику.

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В Маріуполі вперше за десятки років, вперше мабуть з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитинка.

Почуйте мене, сьогодні, шановні партнери! Від зневоднення. Померла дитина. У 2022 році!".

Деталі: Глава держави наголосив: провина за кожну смерть кожної людини в Україні від авіаударів та у заблокованих містах – безумовно, на російській державі, на російських військових.

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Але відповідальність за це – і на тих, хто вже 13-ть днів не може ухвалити десь там на Заході, десь там у кабінетах очевидно необхідне рішення: убезпечити українське небо.

Оновлено: Мер Маріуполя розповів, що 6-річну Таню дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Її мати загинула. Неможливо сказати, скільки часу маленька маріупольчанка боролася за своє життя.

Неможливо уявити, скільки страждань довелося винести ні в чому невинній дитині. На жаль, дитина померла від зневоднення.