Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський про звірства окупантів: Почуй мене, світе. Від зневоднення у 2022 році померла дитина!

Вівторок, 8 березня 2022, 11:46
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент Володмир Зеленський закликав світ усвідомити масштаби нелюдських дій російських окупантів, який продовжує порушувти правила ведення війни.

Джерело: звернення Зеленського від 8 березня

Пряма мова: "Окупанти свідомо відключають звʼязок. Свідомо блокують підвезення їжі, постачання води. Відключають електрику.

В Маріуполі вперше за десятки років, вперше мабуть з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитинка.

Почуйте мене, сьогодні, шановні партнери! Від зневоднення. Померла дитина. У 2022 році!".

Деталі: Глава держави наголосив: провина за кожну смерть кожної людини в Україні від авіаударів та у заблокованих містах – безумовно, на російській державі, на російських військових.

Але відповідальність за це – і на тих, хто вже 13-ть днів не може ухвалити десь там на Заході, десь там у кабінетах очевидно необхідне рішення: убезпечити українське небо.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Оновлено: Мер Маріуполя розповів, що 6-річну Таню дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Її мати загинула. Неможливо сказати, скільки часу маленька маріупольчанка боролася за своє життя.

Неможливо уявити, скільки страждань довелося винести ні в чому невинній дитині. На жаль, дитина померла від зневоднення.

powered by lun.ua
Головне сьогодні

Викраденого мера Мелітополя вивезли до Луганська – Запорізька ОВА

Пінчук – Заходу: Дякуємо за їжу і прапори, але нам потрібні літаки й ракети

відеоАкція "Ні війні": у РФ зірвали прямий ефір центрального ТБ

Генсек ООН без згадки РФ закликав до переговорів та не назвав війну в Україні війною

Росія лякає новими "нещадними" ударами по Україні

Паралельна реальність: РФ "намалювала" собі прихильників у половині областей України

Усі новини...
Останні новини
00:57
ЗСУ відбили атаки на Маріуполь, знищили ворожу техніку і 150 загарбників – штаб
00:57
Байден: Ми дамо зброю Україні і чекаємо біженців з відкритими обіймами
00:43
Росія просить у Китаю військове харчування та фінансову підтримку – CNN
00:34
Підсумки дня для ППО: 4 ворожих вертольоти, літак і ракета
00:32
Радник мера Маріуполя каже, що у місті загинули 20 тисяч цивільних
00:21
Україна захищає світ від голоду – МЗС
00:14
відеоУ Харкові після обстрілу спалахнула пожежа
00:13
Італія шукає заміну російському газу
00:08
За 10 днів у Росії вичерпаються можливості вести активну війну – генерал США
23:53
МВС відновлює адмінпослуги – видачу закордонних паспортів та прав
Усі новини...