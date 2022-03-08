Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Словацькі генерали пояснили, чому для НАТО неможливо закрити небо над Україною

Вівторок, 8 березня 2022, 11:52

На думку трьох словацьких генералів, створення безпольотної зони над Україною не лише здатне втягнути НАТО у прямий військовий конфлікт з РФ, а й практично неможливе з технічної точки зору.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SME, таку думку висловили генерал-лейтенант Павел Мацко, колишній командувач Навчального центру НАТО, колишній начальник Генерального штабу чеської армії Іржі Шедівий, а також генерал армії та колишній начальник штабу НАТО Петр Павел.

Як зазначається, офіційно оголошена заборонена для польотів зона над Україною не мала б сенсу, якби країни НАТО не могли гарантувати її військовою силою.

Завдання таких зон – захистити визначений район від атак ворожої авіації.

Літаки, які охороняють заборонену для польотів зону, супроводжують іноземні літаки з неї. Вони також можуть змусити їх приземлитися або навіть збити. Невеликі заборонені для польотів зони встановлюються над конституційними будівлями країн або над місцями проведення масових заходів, таких як Олімпійські ігри тощо.

В якості прикладу видання наводить Олімпіаду в Лондоні 2012 року.

"Це була важка операція, вона тривала кілька тижнів. Хоча заборонена для польотів зона складалася лише з 50-кілометрової смуги повітряного простору над південно-східним Лондоном, у Великій Британії було задіяно кілька гелікоптерів, винищувачів, чотири системи протиповітряної оборони, а також найбільший військово-морський корабель HMS Ocean" - йдеться у матеріалі.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Коли Сполучені Штати встановили заборонені для польотів зони над північним і південним Іраком після війни в Перській затоці 1991 року, близько 50 літаків чергували по кілька годин на день, щоб захистити курдську та шиїтську меншини від вертолітних атак іракського диктатора Саддама Хусейна. У той же час в Іраку була лише обмежена кількість авіатехніки, протиповітряна оборона була в основному знищена у війні.

Нині ж, як зазначається, повітряний простір над Україною є гарячим полем бою.

Росія використовує проти України літаки, гелікоптери, ракети класу "земля-повітря" та балістичні ракети.

"Таке складне поле бою було б дуже важко забезпечити. Довелося б закинути в український повітряний простір літаки НАТО, які б обстріляли протиповітряну оборону Росії та зіткнулися б із російськими літаками", — каже генерал Мацко.

"За різними оцінками, Росія використовує близько сотні літаків над Україною, НАТО довелося б задіяти ще більшу кількість літаків", — пояснює генерал Шедівий.

Крім того, заборонену для польотів зону неможливо забезпечити тільки силами літаків НАТО, які вилітають з аеропортів на території країн Альянсу, як-от словацький аеропорт Сляч або польські військові бази в Познані та Лансько.

Для того, щоб НАТО міг повністю захистити повітряний простір України, Альянсу також довелося б створити авіабази на території України. Проте багато з українських аеропортів вже зруйновані або пошкоджені російською армією.

Напередодні за безпольотну зону над Україною висловився міністр оборони Естонії.

Нагадаємо, на екстреній зустрічі НАТО у Брюсселі 4 березня ставили питання про створення над Україною безпольотної зони, проте держави НАТО на це не погодилися. 

Теми: СловаччинаНАТО
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Викраденого мера Мелітополя вивезли до Луганська – Запорізька ОВА

Пінчук – Заходу: Дякуємо за їжу і прапори, але нам потрібні літаки й ракети

відеоАкція "Ні війні": у РФ зірвали прямий ефір центрального ТБ

Генсек ООН без згадки РФ закликав до переговорів та не назвав війну в Україні війною

Росія лякає новими "нещадними" ударами по Україні

Паралельна реальність: РФ "намалювала" собі прихильників у половині областей України

Усі новини...
Словаччина
Словаччина пропонує створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС
Жодних ознак деескалації з боку Росії, досі 150 тисяч солдатів на кордонах – Зеленський
У Словаччині президентський палац підсвітили кольорами українського прапора
Останні новини
00:57
ЗСУ відбили атаки на Маріуполь, знищили ворожу техніку і 150 загарбників – штаб
00:57
Байден: Ми дамо зброю Україні і чекаємо біженців з відкритими обіймами
00:43
Росія просить у Китаю військове харчування та фінансову підтримку – CNN
00:34
Підсумки дня для ППО: 4 ворожих вертольоти, літак і ракета
00:32
Радник мера Маріуполя каже, що у місті загинули 20 тисяч цивільних
00:21
Україна захищає світ від голоду – МЗС
00:14
відеоУ Харкові після обстрілу спалахнула пожежа
00:13
Італія шукає заміну російському газу
00:08
За 10 днів у Росії вичерпаються можливості вести активну війну – генерал США
23:53
МВС відновлює адмінпослуги – видачу закордонних паспортів та прав
Усі новини...