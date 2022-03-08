Ми звертатимемось до народів світу, якщо лідери нас не чутимуть – Зеленський про закриття неба

Україна звертатиметься до народів світу за підтримкою, якщо лідери світу не допоможуть із закриттям неба, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський під час відеозвернення 8 березня

Пряма мова Зеленського: "Я буду звертатися безпосередньо до народів світу, якщо лідери світу не докладатимуть усіх зусиль, щоб зупинити цю війну. Цей геноцид.

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Звичайно, ми продовжуємо говорити з партнерами. З лідерами, парламентарями усіх країн, які знають, як допомогти Україні…

Але є речі, які вирішуються не у переговорах. Які не залежать безпосередньо від нас. А тільки – від людяності, яка має перемогти у провідних столицях. Має перемогти страх. Має перемогти будь-які вигоди.

І тоді ми побачимо, що українське небо – безпечне.

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А якщо світ буде осторонь – він втратить себе. Назавжди. Бо є безумовні цінності. Для всіх однакові. Передусім це життя.

Саме те, за що ми боремось в Україні. Дуже міцно, з нашими військовими. Саме те, чого нас хочуть позбавити ці слабкі окупанти. Саме те, що повинен захистити світ.