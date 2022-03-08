ОПУ: Ніяких ультиматумів від росіян приймати не збираємося

Українська влада не збирається приймати жодних ультиматумів РФ – переговори мають бути рівними.

Джерело: Радник голови ОПУ Михайло Подоляк

Пряма мова: "Володимир Зеленський говорить про те, що переговори, особливо коли за столом сидить країна, яка явно вміє захищати свої інтереси, це двостороння дорога. Пропозиція за пропозицією. І пропозиції мають бути адекватними".

Пряма мова: "Російська сторона, яка помилково оцінила свій потенціал, спочатку зробила помилковий вибір – ставить ультиматуми. Чим жорсткіші ультиматуми від них звучать, тим більший опір народу.

Очевидно, що ми ніяких ультиматумів приймати не будемо, чого б вони не стосувалися. За нами десятки мільйонів українців".

Деталі: Офіс президента наполягає на рівних й предметних переговорах з РФ.

Пряма мова: "Предметні переговори не сприймають ультимативну тональність. Чим швидше російська сторона з цим погодиться, тим менше шкоди зазнає насамперед і сама Росія в результаті цієї війни".

Що було раніше: Президент Зеленський регулярно закликає президента країни-окупанта Володимира Путіна до прямих переговорів. Однак, Путін їх всіляко уникає.

Зеленський також заявив, що Володимир Путін помиляється, якщо думає, що українців можна зламати чи змусити здатися, а бажання знищити Україну він порівняв із хворобою.