Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ОПУ: Ніяких ультиматумів від росіян приймати не збираємося

"Українська правда"Вівторок, 8 березня 2022, 12:27

Українська влада не збирається приймати жодних ультиматумів РФ – переговори мають бути рівними. 

Джерело: Радник голови ОПУ Михайло Подоляк

Пряма мова: "Володимир Зеленський говорить про те, що переговори, особливо коли за столом сидить країна, яка явно вміє захищати свої інтереси, це двостороння дорога. Пропозиція за пропозицією. І пропозиції мають бути адекватними". 

Пряма мова: "Російська сторона, яка помилково оцінила свій потенціал, спочатку зробила помилковий вибір – ставить ультиматуми. Чим жорсткіші ультиматуми від них звучать, тим більший опір народу.

Очевидно, що ми ніяких ультиматумів приймати не будемо, чого б вони не стосувалися. За нами десятки мільйонів українців".

Деталі: Офіс президента наполягає на рівних й предметних переговорах з РФ.

Пряма мова: "Предметні переговори не сприймають ультимативну тональність. Чим швидше російська сторона з цим погодиться, тим менше шкоди зазнає насамперед і сама Росія в результаті цієї війни".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Що було раніше: Президент Зеленський регулярно закликає президента країни-окупанта Володимира Путіна до прямих переговорів. Однак, Путін їх всіляко уникає. 

Зеленський також заявив, що Володимир Путін помиляється, якщо думає, що українців можна зламати чи змусити здатися, а бажання знищити Україну він порівняв із хворобою.

Теми: Офіс президентавійнаЗеленськийПутін
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Радник мера Маріуполя каже, що у місті загинули 20 тисяч цивільних

Викраденого мера Мелітополя вивезли до Луганська – Запорізька ОВА

Пінчук – Заходу: Дякуємо за їжу і прапори, але нам потрібні літаки й ракети

відеоАкція "Ні війні": у РФ зірвали прямий ефір центрального ТБ

Генсек ООН без згадки РФ закликав до переговорів та не назвав війну в Україні війною

Росія лякає новими "нещадними" ударами по Україні

Усі новини...
Офіс президента
Очікування Росії від переговорів не справдилися – помічник Путіна
Зеленський точно не покине Київ, він безбашений – ОПУ
Негайної евакуації потребують сотні тисяч українців у десятках населених пунктів – ОП
Останні новини
01:42
В Україні втрати росіян більші, ніж за дві війни в Чечні – Зеленський
01:41
Оффшоры "все", порты на очереди: итоги на экономическом фронте 14 марта
01:40
Зеленський звернувся до строковиків РФ: Ми чуємо ваші дзвінки додому
01:32
Рада планує скасувати тендери на публічних закупівлях на час війни
01:32
Зеленський: Російські війська – постачальник зброї для захисту України
01:30
США на зустрічі в Римі застерегли Китай від військової допомоги Росії
01:18
Люди в селах б’ють ворога на підході до Миколаєва – генерал про оборону міста
00:57
ЗСУ відбили атаки на Маріуполь, знищили ворожу техніку і 150 загарбників – штаб
00:57
Байден: Ми дамо зброю Україні і чекаємо біженців з відкритими обіймами
00:46
В Білорусі міліція тероризує населення містечка, де підпалили колії
Усі новини...