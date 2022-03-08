В ООН оцінюють кількість біженців з України вже у 2 млн

Верховний комісар ООН у справах біженців оцінює кількість людей, що виїхали з України через війну, вже у 2 млн осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"На сьогодні потік біженців з України досягає 2 млн осіб", - заявив Філіппо Гранді.

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Найбільше українців виїздять через польський кордон, на 7 березня їхню кількість оцінювали вже у понад мільйон осіб.

Кордон Румунії перетнули понад 290 тисяч українців.

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