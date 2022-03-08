"Путін сказав вас ї****ти": в РФ катували дівчину після мітингу проти війни

Російські поліцейські били та катували дівчину після мітингу проти війни в Україні, про що свідчить її аудіозапис.

Джерело: аудіо запис з соцмереж

Деталі: Дії відбулися в неділю в московському ОВС "Братєєво" після антивоєнного мітингу у російській столиці.

За словами затриманої Олександри Калузьких, яка оприлюднила аудіодоказ, її били по ногах, давали потиличники по голові, обливали водою, виривали телефон та кидали у стінку, хапали за волосся, смикали, обзивали та погрожували.

У кімнаті сиділи дві жінки, які спостерігали за тортурами.

Калузьких не хотіли випускати із ОВС, не пускали до неї адвоката. Відпустили надвечір, коли вже поширилося це аудіо.