"Путін сказав вас ї****ти": в РФ катували дівчину після мітингу проти війни
Вівторок, 8 березня 2022, 12:26
Російські поліцейські били та катували дівчину після мітингу проти війни в Україні, про що свідчить її аудіозапис.
Джерело: аудіо запис з соцмереж
Деталі: Дії відбулися в неділю в московському ОВС "Братєєво" після антивоєнного мітингу у російській столиці.
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За словами затриманої Олександри Калузьких, яка оприлюднила аудіодоказ, її били по ногах, давали потиличники по голові, обливали водою, виривали телефон та кидали у стінку, хапали за волосся, смикали, обзивали та погрожували.
У кімнаті сиділи дві жінки, які спостерігали за тортурами.
Калузьких не хотіли випускати із ОВС, не пускали до неї адвоката. Відпустили надвечір, коли вже поширилося це аудіо.
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