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Генпрокурор Німеччини почав розслідування воєнних злочинів Росії в Україні

"Європейська правда"Вівторок, 8 березня 2022, 12:46

Генеральний прокурор Німеччини Петер Франк почав розслідування воєнних злочинів Росії, скоєних на території України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel.

За інформацією із судових кіл, йдеться про провадження, яке служить для забезпечення обширних свідчень і непрямих доказів, щоб мати можливість пізніше, за необхідності, вжити заходів проти окремих злочинців.

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Розслідування стосується повідомлень про застосування касетних бомб, удари по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі, газопроводах, захороненнях ядерних відходів та ТЕЦ. 

Також у центрі уваги слідчих будуть повідомлення про списки цілей російських та чеченських підрозділів, дислокованих в Україні. Згідно з повідомленнями, у списках містяться імена українських політиків, яких планують убити. Минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що він є "мішенню номер один" для цих підрозділів.

У Німеччині федеральний прокурор може переслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні у всьому світі. Раніше дії слідчих із Карлсруе призвели до історичного рішення у справі про катування сирійським режимом Асада.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 7 березня у Міжнародному суді ООН почалися слухання за позовом України проти Росії у справі щодо звинувачень у геноциді.

Читайте більше про цю справу: "Геноцид як зброя Кремля". Виступи України у Суді ООН з деталями позову проти Росії.

Теми: Німеччина
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