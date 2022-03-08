Ірпінь, Буча і Ворзель захоплені, окупанти морять людей голодом

Колишній мер Ірпеня, місцевий забудовник Володимир Карплюк розповів про жахіття, які вчиняють окупанти на території Ворзеля, Бучі, Гостомеля, Забуччя та Михайлівки-Рубежівки. В цих населених пунктах переважно немає зв'язку з навколишнім світом, закінчилися продукти й місцями вода, немає електрики й опалення.

Джерело: Карплюк у Facebook

Пряма мова: "Я, Володимир Карплюк, мер Ірпеня Київської області 2014-2018 років.

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Сьогодні звертаюся до всієї міжнародної спільноти з метою припинення важкої гуманітарної кризи біля столиці України. В Ірпені та в сусідніх містах і селах - гуманітарна катастрофа.

Ворзель, Буча, Гостомель, Забуччя та Михайлівка-Рубежівка - повністю захоплені військами РФ, які не дозволяють місцевим жителям виходити з дому. Час від часу людські будинки обстрілюються окупантами з різних видів зброї.

Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Михайлівка-Рубежівка, Забуччя вже є епіцентром гуманітарної катастрофи.

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Невідкладно необхідний безпечний зелений коридор для виходу в Ірпінь і подальшої евакуації через Київ для жителів Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля, Михайлівка-Рубежівки, Забуччя.

Інакше втрати будуть не лише від обстрілів. У ці населені пункти окупанти не дозволяють провозити гуманітарну допомогу!

Окупанти формують лінію для подальшої атаки на столицю по межі Гостомель-Буча-Ірпінь-Гореничі. Місцеве населення морять голодом та холодом у підвалах, тримаючи їх як заручників. Закликаю всю міжнародну спільноту докласти зусилля для порятунку мирного населення Ірпеня від загибелі".

Деталі: Він розповів, що за Ірпінь ведуться бої, проводиться автобусна евакуація цивільних через міст біля Романівки в бік столиці. Війська РФ розбомбили Ірпінську міську поліклініку та новий медичний центр, медперсонал і деяку медичну техніку вдалося евакуювати. Частину медикаментів та раніше ввезеної гуманітарки захопили окупанти.

Меру Ірпеня окупанти погрожували вбивством та вимагали здати Ірпінь, але отримали відмову.

В усіх вищеперерохованих населених пунктах відсутній мобільний зв’язок, світло, водопостачання. Через пожежі в багатьох мікрорайонах довелося відключити газопостачання.

7 березня в Бучі було підірвано Інститут скловолокна. Випари ацетону та інших хімічних речовин чорним димом піднялися в небо в бік Ірпеня та Михайлівка-Рубежівки.

Станом на 8 березня в всьому Приірпінні – трупи у підвалах та на вулицях, окупанти не дозволяють забирати тіла навіть "Червоному хресту", обстрілюють авто гуманітарної допомоги.

Мешканці цих населених пунктів, яким дивом вдалося останніми днями вибратися звідти, буквально під ворожими обстрілами, підтвердили УП інформацію, оприлюднену Карплюком.

За словами одного зі співрозмовників, так звані кадировці у Бучі розстрілюють людей впритул, а свій "штаб" вони організували у дитячому садочку.