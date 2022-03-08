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Генсек НАТО закликав забезпечити реальні гуманітарні коридори з оточених українських міст

Вівторок, 8 березня 2022, 14:53

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що напади на цивільне населення в умовах війни є злочином та закликав створити реальні гуманітарні коридори для людей, які опинились в оточенні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час візиту до Латвії.

"Є правдоподібні повідомлення про обстріли цивільного населення під час спроб евакуації. Атаки проти цивільних - це воєнний злочин і це абсолютно неприйнятно. Потрібно організувати справжні гуманітарні коридори, і щоб цього рішення дотримувалися", - наголосив Столтерберг.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України звернувся до світу у зв’язку з гуманітарною катастрофою в Маріуполі після чергового зриву евакуації. 

Також 8 березня стало відомо, що генпрокурор Німеччини Петер Франк почав розслідування воєнних злочинів Росії, скоєних на території України.

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Теми: НАТО
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