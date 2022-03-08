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В США хочуть заблокувати золоті запаси Росії

"Європейська правда"Вівторок, 8 березня 2022, 14:30

Двопартійна група американських сенаторів внесла законопроєкт, який може заблокувати використання Росією золотих резервів для протистояння жорстким санкціям.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Axios.

Законопроєкт буде спрямований на здатність Росії продавати золоті запаси.

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Слід зазначити, що санкції проти Росії заморозили валютні активи країни, але її запаси золота можуть стати потенційним рятівним колом. Росія має близько 132 мільярдів доларів золотих запасів.

Це  вторинні санкції, які будуть накладатися на будь-які американські організації, які свідомо здійснюють операції з золотом або транспортують золото з активів центрального банку Росії, або продають золото фізично або електронним способом в Росії.

Починаючи з 2014 року — коли США запровадили нові санкції проти Росії за її вторгнення в Крим — Росія збільшила темпи закупівлі золота. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про можливість запровадження Заходом нової хвилі санкцій проти РФ.

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