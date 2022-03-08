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Японія подарувала Збройним силам захисне знаряддя

Роман ПетренкоВівторок, 8 березня 2022, 15:44

Посол України в Японії Сергій Корсунський повідомив про безпрецедентну підтримку з боку азійської країни, а також підписав угоду про безоплатну передачу захисного знаряддя для потреб ЗСУ.

Джерело: Корсунський у Facebook

Пряма мова Корсунського: "Сьогодні (8 березня – ред.) відбулося підписання міжурядової угоди у формі обміну нотами між Україною і Японією стосовно надання на безоплатній основі захисного знаряддя для потреб Збройних Сил, а саме - бронежилетів, шоломів, наметів, зимового одягу, медикаментів. генераторів, камер, різноманітного знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях.

Подібний акт відбувся вперше в історії Японії. Хочу, щоб ви знали - Японією надається безпрецедентна підтримка Україні.

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Теми: ЯпоніяЗбройні силивійнаРосія
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