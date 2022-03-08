Японія подарувала Збройним силам захисне знаряддя

Посол України в Японії Сергій Корсунський повідомив про безпрецедентну підтримку з боку азійської країни, а також підписав угоду про безоплатну передачу захисного знаряддя для потреб ЗСУ.

Джерело: Корсунський у Facebook

Пряма мова Корсунського: "Сьогодні (8 березня – ред.) відбулося підписання міжурядової угоди у формі обміну нотами між Україною і Японією стосовно надання на безоплатній основі захисного знаряддя для потреб Збройних Сил, а саме - бронежилетів, шоломів, наметів, зимового одягу, медикаментів. генераторів, камер, різноманітного знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях.

Подібний акт відбувся вперше в історії Японії. Хочу, щоб ви знали - Японією надається безпрецедентна підтримка Україні.