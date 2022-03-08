Обстріли в Охтирці: загинула людина, ще 14 поранено

Внаслідок обстрілу м. Охтирка Сумської області 7 березня загинула людина, ще 14 поранено.

Джерело: Сумська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, порушуючи правила ведення війни, 7 березня 2022 року з 22.43 год упродовж майже двох годин iз застосуванням військової авіації, а також ракетної зброї обстрілювали цивільну інфраструктуру м. Охтирка.

У результаті бомбардувань та обстрілів, станом на 13.00 8 березня, 1 цивільна особа загинула, ще 14 отримали поранення. Однак точна кількість потерпілих ще уточнюється".

Деталі: Окрім того, пошкоджено будiвлі мicької ради, будинку культури, "Унiвермагу", житлові будинки та залізничний вокзал.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).