Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстріли в Охтирці: загинула людина, ще 14 поранено

Катерина ТищенкоВівторок, 8 березня 2022, 16:40
Охтирка, фото Сумської обласної прокуратури

Внаслідок обстрілу м. Охтирка Сумської області 7 березня загинула людина, ще 14 поранено.

Джерело: Сумська обласна прокуратура

 

Дослівно: "За даними слідства, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, порушуючи правила ведення війни, 7 березня 2022 року з 22.43 год упродовж майже двох годин iз застосуванням військової авіації, а також ракетної зброї обстрілювали цивільну інфраструктуру м. Охтирка.

У результаті бомбардувань та обстрілів, станом на 13.00 8 березня, 1 цивільна особа загинула, ще 14 отримали поранення. Однак точна кількість потерпілих ще уточнюється".

Деталі: Окрім того, пошкоджено будiвлі мicької ради, будинку культури, "Унiвермагу", житлові будинки та залізничний вокзал.

 
 

За процесуального керівництва Охтирської окружної  прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теми: Сумська областьвійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні втрати росіян більші, ніж за дві війни в Чечні – Зеленський

Байден: Ми дамо зброю Україні і приймемо біженців з відкритими обіймами

Радник мера Маріуполя каже, що у місті загинули 20 тисяч цивільних

Викраденого мера Мелітополя вивезли до Луганська – Запорізька ОВА

Пінчук – Заходу: Дякуємо за їжу і прапори, але нам потрібні літаки й ракети

відеоАкція "Ні війні": у РФ зірвали прямий ефір центрального ТБ

Усі новини...
Сумська область
На виїзді із Сум стріляли, але "зелений коридор" є – голова області
На Сумщині в нерівному бою з ворогом загинули 4-ро бійців тероборони
Окупанти створили "живий щит" з мирного населення біля своєї ЗРС С-300 на Сумщині
Останні новини
06:51
На Сумщині відкриють кілька коридорів для евакуації: з яких міст виведуть людей
06:49
З Маріуполя вирвалися перші біженці
06:38
У Києві — низка вибухів, у три райони викликали рятувальників
06:28
Міноборони Британії: Є вірогідність, що Росія застосує біологічну зброю під чужим прапором
06:26
Україна виступить на "Євробаченні 2022": стали відомі можливі формати
06:17
Голова ОДА Одещини: Якщо висадиться російський десант, побачить дно Чорного моря
06:04
Словаччина видворяє дипломатів РФ, Росія обіцяє відповісти
05:33
Пентагон: Росіяни запустили по Україні понад 900 ракет
05:04
Електропостачання на ЧАЕС відновлене – МАГАТЕ
04:36
Японія ввела санкції ще проти 17 росіян
Усі новини...